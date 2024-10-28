ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في كأس الملك السعودي 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت...

يواصل النصر، مشواره في كأس الملك السعودي عندما يستضيف نظيره اتعاون، في دور الـ 16 من المسابقة، على ملعب الأول بارك.

ويدخل النصر المباراة بغرض الفوز ولاشيء سواه، لاستمرار حملته نحو تحقيق لقب محلي يعود به لمنصات التتويج وسط سيطرة هلالية ملحوظة على كل الألقاب.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة النصر والتعاون في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والتعاون في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 هو الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات كأس الملك السعودي على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والتعاون على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة النصر والتعاون في كأس الملك السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".