ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

قمة الجولة الثالثة في دوري روشن السعودي ستجمع كلًا من النصر والأهلي وذلك على ملعب "الأول بارك" معقل النصر..

يسعى الفريقان لتحقيق العلامة الكاملة في مباراة قوية للغاية، تعد من كلاسيكيات الكرة السعودية الأكثر متابعة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الجمعة 13 سبتمبر 2024، على ملعب الأول بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

Shahid

كيف تشاهد مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".