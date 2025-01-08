ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف النصر منافسه الأخدود في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأول بارك.
النصر يبحث عن انتصار يعيد له ثقته المحطمة بعد الخسارة من الاتحاد 2-1 في الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 9 يناير 2025 على ملعب الأول بارك.
وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تُنقل مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.
كيف تشاهد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
|المباراة
|النصر - الأخدود
|التاريخ
|الخميس 9 يناير 2025
|الموعد
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|الملعب
|الأول بارك
|القنوات الناقلة
|SSC 1 HD
|المشاهدة عبر الإنترنت
|شاهد
|التعليق
|جعفر الصليح