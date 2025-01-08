ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف النصر منافسه الأخدود في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأول بارك.

النصر يبحث عن انتصار يعيد له ثقته المحطمة بعد الخسارة من الاتحاد 2-1 في الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 9 يناير 2025 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".