ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في كأس الملك السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في كأس الملك السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يتزين ملعب الأول بارك، لاستضافة قمة من قمم الكرة السعودية، والتي ستجمع النصر أمام الاتحاد، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2025-2026.

وحجز النصر، مقعده في دور الـ 16 بعد فوزه على جدة في الدور الماضي بأربعة أهداف دون رد، بينما وصل العميد إلى ثمن النهائي بعد عبور الوحدة بهدف نظيف.

ويسعى الاتحاد، لمصالحة الجماهير بعد الفترة الصعبة التي يعيشها الفريق، والتي كان آخرها الخسارة من الهلال، في الدوري، وسيتسلح بكل قوته للحفاظ على لقبه في كأس الملك.

أما على الجانب الآخر، يدخل كريستيانو رونالدو، ورفاقه المباراة وعينهم على الفوز وحدة، لمواصلة الأداء المميز الذي يظهر به العالمي في الموسم الحالي، للاقتراب خطوة جديدة من بطولة تضاف في خزائن الفريق.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في كأس الملك السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر والاتحاد في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر والاتحاد في كأس الملك السعودي 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، على ملعب الأول بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث مواجهة النصر والاتحاد بتعليق مشاري القرني.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 1مشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والاتحاد في كأس الملك السعودي 2025 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والاتحاد في كأس الملك السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

