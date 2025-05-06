ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لقمة الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2024-2025 بين النصر والاتحاد وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستقبل ملعب الأول بارك، قمة الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2024-2025 بين النصر والاتحاد.

الاتحاد متصدر جدول الترتيب ويرغب في تحقيق انتصار جديد يضمن له حسم الدوري مبكرًا مع اتساع الفارق بينه وبين الهلال إلى 6 نقاط.

كما أنّ النمور في نهائي كأس الملك السعودي، وبالتالي لديه الحظوظ لتحقيق الثنائية المحلية تعوض جماهيره عن غيابه الأسيوي هذا الموسم.

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أما النصر، فبعد أنّ ودع كأس الملك أمام التعاون، خرج من كواساكي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا النخبة، ولذلك لا يمتلك سوى فرصة حصد دوري روشن السعودي رغم ابتعاده عن الصدارة بفارق 8 نقاط كاملة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الأربعاء 7 مايو 2025 على ملعب الأول بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يقوم فارس عوض بالتعليق على المباراة على قناة SSC SPORTS 1 HD، أما القناة المفتوحة، SSC SPORTS 1 SD، فتكون بتعليق محمد حسين.

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كيف تشاهد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".