ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي 2024؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، لمتابعة لقاء النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024.

ويدخل النصر المباراة بصفته وصيفاً لدوري روشن السعودي، والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب التعاون السوبر وهو صاحب المركز الرابع في الدوري.

ومن المنتظر أن يلعب الفائز من مباراة النصر والتعاون، أمام الفائز من لقاء الهلال والأهلي، في المباراة النهائية والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024؟

موعد مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024، هو الأربعاء 14 أغسطس 2024، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والربع بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 ؟

تُنقل مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

كيف تشاهد مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس السوبر السعودي 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".