ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس الخليج العربي خليجي 26 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس الخليج العربي 26 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستقبل ستاد جابر مبارك الحمد الصباح، مباراة هامة وقوية تجمع بين المنتخب السعودي، ونظيره العماني، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26.

وحجز المنتخب العماني، مقعده في نصف النهائي بعد تصدر المجموعة الأولى، بخمس نقاط عقب تعادله مع الكويت والإمارات، وفوز على قطر، وسيطمح لمواصلة مسيرته الجيدة في البطولة، وتكليل جهوده بالوصول للمباراة النهائية.

على الجانب الآخر الأخضر السعودي، احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، بست نقاط، وبعد خسارته في المباراة الأولى أمام البحرين، نجح في التغلب على اليمن، وخطف بطاقة التأهل من العراق في المباراة الأخيرة من دور المجموعات.

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وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وعمان في خليجي 26 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 26 "؟

موعد مباراة السعودية وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 26 " ؟

تذاع مباراة مباراة المنتخب السعودي وعمان في خليجي 26 عبر قنوات الكاس القطرية، الكويت الرياضية، أبو ظبي الرياضية، وSSC.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي وعمان في خليجي 26 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات كأس الخليج العربي 26 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد" أو متابعة تطبيق "شوووف" أو البث المباشر لقنوات الكويت الرياضية وتطبيق STC وSTARZPLAY.

المباراة السعودية - عمان التاريخ الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 الموعد 18:30 الإمارات، 17:30 السعودية الملعب جابر مبارك الحمد الصباح