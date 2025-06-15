تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وهايتي في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

يستعد المنتخب السعودي لمباراة هامة أمام هايتي في الجولة الأولى من كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، وتعد هذه هي المشاركة الأولى في تاريخ الأخضر بالبطولة.

تأتي هذه المُشاركة بدعوى رسمية من اتحاد كونكاكاف ضمن اتفاقية تمتد لنسختي 2025 و 2027، في إيطار شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي تهدف إلى رفع مستوى المُنافسة في البطولة، بالاضافة إلى توفير احتكاك دولي قوي للمنتخب السعودي قبل خوض الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وأوقعت القرعة الزعيم الآسيوي ضمن المجموعة الرابعة، رفقة هايتي، الولايات المتحدة الأمريكية وترينداد وتوباجو.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وهايتي في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025.

متى موعد مباراة المنتخب السعودي وهايتي في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

موعد مباراة المنتخب السعودي وهايتي في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، هو الإثنين 16 يونيو 2025، على استاد سناب دراجون بمدينة كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة والربع صباحاً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وهايتي في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

تذاع مباراة المنتخب السعودي وهايتي في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 عبر قناة السعودية الرياضية 1، وسيكون أحمد النفيسة هو معلقاً على المباراة.