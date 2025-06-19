ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد أمريكا في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025؟

يستعد المنتخب السعودي لمباراة هامة أمام منتخب أمريكا في الجولة الثانية من كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، وتعد هذه هي المشاركة الأولى في تاريخ الأخضر بالبطولة.
تأتي هذه المُشاركة بدعوى رسمية من اتحاد كونكاكاف ضمن اتفاقية تمتد لنسختي 2025 و 2027، في إيطار شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي تهدف إلى رفع مستوى المُنافسة في البطولة، بالاضافة إلى توفير احتكاك دولي قوي للمنتخب السعودي قبل خوض الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.
وأوقعت القرعة الزعيم الآسيوي ضمن المجموعة الرابعة، رفقة هايتي، الولايات المتحدة الأمريكية وترينداد وتوباجو.
وفاز المنتخب السعودي على هايتي بهدف نظيف، بينما فاز المنتخب الأمريكي بخماسية نظيفة على ترينيداد وتوباجو.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد أمريكا في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025.
متى موعد مباراة أمريكا والسعودية في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025
موعد مباراة أمريكا والسعودية في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، هو الجمعة 20 يونيو 2025، على استاد كيو تو في الولايات المتحدة.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة والربع صباحاً بتوقيت السعودية ومصر، الخامسة والربع بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة أمريكا والسعودية في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025
تذاع مباراة أمريكا والسعودية في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 عبر قناة السعودية الرياضية 1، وسيكون محمد الخامسي معلقًا على المباراة.
|المباراة
|أمريكا - السعودية
|التاريخ
|الجمعة 20 يونيو 2025
|موعد المباراة
|04:15 السعودية ومصر، 05:15 الإمارات
|الملعب
|كيو تو
|القنوات الناقلة
|السعودية الرياضية 1
|المعلق
|محمد الخامسي