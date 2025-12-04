تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العرب
team-logoجزر القمر
team-logoالسعودية
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة المجانية لمباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في كأس العرب 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب البيت، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي السعودية وجزر القمر في الجولة الثانية من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

المنتخب السعودي يسعى للوصول للنقطة السادسة بعد الفوز المنطقي على عمان في أولى المباريات، بينما يطمح القمريون لتخطي الهزيمة من المغرب وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأخضر.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في كأس العرب 2025، هو الجمعة 5 ديسمبر 2025، على ملعب البيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وجزر القمر، العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

crest
كأس العرب - المجموعة الثانية

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر عدد من القنوات، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة المنتخب السعودي وجزر القمر عبر تطبيق stc tv.

كل ما تحتاجه هو تحميل التطبيق والاستمتاع بمشاهدة القمة المرتقبة.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق  stc tv يتيح لك مشاهدة مباراة المنتخب السعودي وجزر القمر بشكل مجاني ودون اشتراك خاص.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvحماد العنزي

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي وجزر القمر الأخيرة

نتائج المنتخب السعودي وجزر القمر في المباريات الأخيرة

جزر القمر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

السعودية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب المنتخب السعودي وجزر القمر في كأس العرب 2025

