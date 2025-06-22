ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد ترينيداد وتوباجو في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد ترينيداد وتوباجو في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

يستعد المنتخب السعودي لمباراة هامة أمام منتخب ترينيداد وتوباجو في الجولة الثالثة من كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، وتعد هذه هي المشاركة الأولى في تاريخ الأخضر بالبطولة.

تأتي هذه المُشاركة بدعوى رسمية من اتحاد كونكاكاف ضمن اتفاقية تمتد لنسختي 2025 و 2027، في إيطار شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي تهدف إلى رفع مستوى المُنافسة في البطولة، بالاضافة إلى توفير احتكاك دولي قوي للمنتخب السعودي قبل خوض الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وأوقعت القرعة الزعيم الآسيوي ضمن المجموعة الرابعة، رفقة هايتي، الولايات المتحدة الأمريكية وترينداد وتوباجو.

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وفاز المنتخب السعودي على هايتي بهدف نظيف، بينما تلقى هزيمة أمام المنتخب الأمريكي بهدف دون رد، ويحتاج للفوز في هذا اللقاء لضمان التأهل دون انتظار نتائج المنافسين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد ترينيداد وتوباجو في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025.

متى موعد مباراة المنتخب السعودي ضد ترينيداد وتوباجو في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد ترينيداد وتوباجو في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، هو الإثنين 23 يونيو 2025، على استاد أليجانت في الولايات المتحدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية صباحاً بتوقيت السعودية ومصر، الثالثة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراةالمنتخب السعودي ضد ترينيداد وتوباجو في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

تذاع مباراة المنتخب السعودي ضد ترينيداد وتوباجو في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 عبر قناة السعودية الرياضية 1، وسيكون عبد العزيز السبر معلقًا على المباراة.