كأس العرب
team-logoعمان
team-logoالمغرب
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وعمان في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة المجانية لمباراة المغرب وعمان في كأس العرب 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب المدينة التعليمية، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي المغرب وعمان في الجولة الثانية من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

المنتخب المغرب يسعى للوصول للنقطة السادسة بعد الفوز المنطقي على جزر القمر في أولى المباريات، بينما يطمح العمانيون لتخطي الهزيمة من السعودية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الأطلس.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب وعمان في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المغرب وعمان في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة المغرب وعمان في كأس العرب 2025، هو الجمعة 5 ديسمبر 2025، على ملعب المدينة التعليمية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان، الثالثة والنصف بتوقيت المغرب.

crest
كأس العرب - المجموعة الثانية

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وعمان في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما ستذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة المغرب وعمان في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب وعمان في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

كما يمكن متابعة البث المباشر مجانًا دون اشتراك عبر تطبيق stc tv.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDعصام الشوالي
قنوات الكأس-
-
أبو ظبي الرياضية 1-
 الشارقة الرياضيةموسى عيد
دبي الرياضية 1عمر الطنيجي
stc tv
الكويت الرياضيةراشد الدوسري
شاشامحمد حسين

تاريخ مواجهات المغرب وعمان الأخيرة

عمان

المباراة الأخيرة

المغرب

0

انتصار

1

تعادل

0

انتصار

0

الأهداف المسجلة

0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
0/1

نتائج المغرب وعمان  في المباريات الأخيرة

عمان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

المغرب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب المغرب وعمان في كأس العرب 2025

