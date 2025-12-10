تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العرب
team-logoالمغرب
team-logoسوريا
شاهد كأس العرب عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة المجانية لمباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستقبل استاد خليفة الدولي، لاستضافة مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب 2025.

المغرب احتل صدارة المجموعة الثانية، بينما احتل السوريون وصافة المجموعة الأولى خلف فلسطين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب 2025؟

موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب 2025، هو الخميس 11 ديسمبر 2025، على ملعب خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية وسوريا، الثالثة والنصف بتوقيت المغرب، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.

crest
كأس العرب - المراحل النهائية

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر عدد من القنوات، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة المغرب وسوريا عبر تطبيق stc tv.

كل ما تحتاجه هو تحميل التطبيق والاستمتاع بمشاهدة المباراة المرتقبة.

كيف تشاهد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق stc tv يتيح لك مشاهدة مباراة المغرب وسوريا بشكل مجاني ودون اشتراك خاص.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

تاريخ مواجهات المغرب وسوريا الأخيرة

نتائج المغرب وسوريا في المباريات الأخيرة

المغرب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

سوريا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب المغرب وسوريا في كأس العرب 2025

0