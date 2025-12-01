تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العرب
team-logoالمغرب
team-logoجزر القمر
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب خليفة الدولي، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي المغرب وجزر القمر في الجولة الأولى من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية العربية.

ويشارك المغرب وجزر القمر، في المجموعة الثانية من البطولة برفقة كل من عمان والمنتخب السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025، هو الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، على ملعب خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهرًا بتوقيت المغرب.

crest
كأس العرب - المجموعة الثانية

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما ستذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDعلي محمد علي
قنوات الكأسسمير المعيرفي
هيكل الصغير
أبو ظبي الرياضية 1-
دبي الرياضية 1عمر الطنيجي
الكويت الرياضيةطارق الملا
شاشامحمد حسين

تاريخ مواجهات المغرب وجزر القمر الأخيرة

المغرب

آخر 3 مباريات

جزر القمر

2

انتصاران

1

تعادل

0

انتصار

5

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/3
سجل كلا الفريقين
1/3

نتائج المغرب وجزر القمر  في المباريات الأخيرة

المغرب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
0/5

جزر القمر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025

