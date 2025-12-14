تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العرب
team-logoالمغرب
team-logoالإمارات العربية المتحدة
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة المجانية لمباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب خليفة الدولي، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي المغرب والإمارات ضمن نصف نهائي كأس العرب 2025-2026.

المنتخبان يدخلان المباراة بهدف العبور للدور المقبل والوجود في نهائي بطولة فاقت التوقعات فنيًا وجماهيريًا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025؟

موعد مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025، هو الإثنين 15 ديسمبر 2025، على ملعب خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف بتوقيت المغرب.

كأس العرب - المراحل النهائية

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر عدد من القنوات، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة المغرب والإمارات عبر تطبيق stc tv.

كل ما تحتاجه هو تحميل التطبيق والاستمتاع بمشاهدة المباراة المرتقبة.

كيف تشاهد مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق stc tv يتيح لك مشاهدة مباراة المغرب والإمارات بشكل مجاني ودون اشتراك خاص.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvعبد الحميد الجسمي

تاريخ مواجهات المغرب والإمارات الأخيرة

نتائج المغرب والإمارات في المباريات الأخيرة

المغرب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

الإمارات
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
5/5
