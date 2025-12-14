ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب خليفة الدولي، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي المغرب والإمارات ضمن نصف نهائي كأس العرب 2025-2026.

المنتخبان يدخلان المباراة بهدف العبور للدور المقبل والوجود في نهائي بطولة فاقت التوقعات فنيًا وجماهيريًا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025؟

موعد مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025، هو الإثنين 15 ديسمبر 2025، على ملعب خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر عدد من القنوات، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة المغرب والإمارات عبر تطبيق stc tv.

كل ما تحتاجه هو تحميل التطبيق والاستمتاع بمشاهدة المباراة المرتقبة.

كيف تشاهد مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق stc tv يتيح لك مشاهدة مباراة المغرب والإمارات بشكل مجاني ودون اشتراك خاص.

