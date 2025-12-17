ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب لوسيل، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025-2026.

يدخل أسود الأطلس وعينه على اللقب الغائب منذ أكثر من 13 عام، ويأمل في تحقيق اللقب الثاني له ليتعادل مع المنتخب السعودي صاحب اللقبين، علماً أن العراق هو الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 4 ألقاب.

على الجانب الأخر لم يُتوج المنتخب الأردني بالبطولة من قبل، وبالتأكيد يأمل النشامى في إسعاد جماهيرة بالتتويج باللقب الأول له في تاريخه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025؟

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025، هو الخميس 18 ديسمبر 2025، على ملعب لوسيل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات، الخامسة بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر عدد من القنوات، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة المغرب والأردن في النهائي عبر تطبيق stc tv.

كل ما تحتاجه هو تحميل التطبيق والاستمتاع بمشاهدة المباراة المرتقبة.

كيف تشاهد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق stc tv يتيح لك مشاهدة مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025 بشكل مجاني ودون اشتراك خاص.

القنوات الناقلة المعلق stc tv عامر عبد الله

تاريخ مواجهات المغرب والأردن الأخيرة

الأردن آخر مباراتان المغرب 0 انتصار 0 تعادل 2 انتصاران الأردن 0 - 4 المغرب

المغرب 2 - 1 الأردن 1 الأهداف المسجلة 6 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 1/2

نتائج المغرب والأردن في المباريات الأخيرة