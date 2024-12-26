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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الكويت وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلةكأس الخليجالكويت v قطرالكويتقطر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الكويت وقطر في كأس الخليج العربي 26 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستضيف استاد جابر الأحمد الدولي، مباراة قوية، تجمع المنتخب الكويتي أمام نظيره القطري ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

ويقتحم الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، بنية الفوز ولا شيء آخر وسط حسابات معقدة للمجموعة التي يتصدرها المنتخب العماني بنفس رصيد النقاط مع المنتخب الكويتي الذي يكفيه التعادل لضمان التأهل بينما يتشبث القطريون بالفوز لمواصلة الإيمان بحظوظهم. .

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الكويت وقطر في خليجي 26 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الكويت وقطر في خليجي 26؟

موعد مباراة الكويت وقطر في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، على استاد جابر الأحمد الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت الإمارات.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة الكويت وقطر في خليجي 26؟

تذاع مباراة مباراة الكويت وقطر في خليجي 26 عبر قنوات الكاس القطرية، الكويت الرياضية، أبو ظبي الرياضية، وSSC.

كيف تشاهد مباراة الكويت وقطر في خليجي 26 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات كأس الخليج العربي 26 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد" أو متابعة تطبيق "شوووف" أو البث المباشر لقنوات الكويت الرياضية وتطبيق STC وSTARZPLAY.

المباراةالكويت - قطر
التاريخ

الجمعة 27 ديسمبر 2024

الموعد18:30 الإمارات، 17:30 السعودية
الملعب

جابر الأحمد الدولي

القنوات الناقلةالمعلقون
الكويت الرياضية-
SSC News HDجعفر الصليح
SSC NEWS حماد العنزي
الكأس 1خالد الحدي
أبو ظبي الرياضية-
مرايا 2موسى عيد
دبي الرياضيةرؤوف خليف
عمان مباشرأحمد العجمي
البحرين الرياضيةسلمان الحدي
البث عبر الإنترنتشاهد
STARZPLAY
شوووف
جول دوت كوم
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