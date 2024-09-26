ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والتعليق وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد مباراة قوية تجمع بين القادسية والأهلي في إطار الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

يدخل الأهلي المباراة وهو يبحث عن تحقيق الفوز وتعويض خروجه المبكر من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تنتظر الجماهير ردة فعل قوية من فريقها.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الجمعة 27 سبتمبر 2024، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وخصصت الشبكة قناتي SSC SPORT 1 HD وSSC SPORT 1 SD لبث أحداث اللقاء.

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كيف تشاهد مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".