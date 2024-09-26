ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد مباراة قوية تجمع بين القادسية والأهلي في إطار الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
يدخل الأهلي المباراة وهو يبحث عن تحقيق الفوز وتعويض خروجه المبكر من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تنتظر الجماهير ردة فعل قوية من فريقها.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الجمعة 27 سبتمبر 2024، على ملعب الأمير محمد بن فهد.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
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ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تُنقل مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.
وخصصت الشبكة قناتي SSC SPORT 1 HD وSSC SPORT 1 SD لبث أحداث اللقاء.
كيف تشاهد مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
|المباراة
|القادسية - الأهلي
|التاريخ
|الجمعة 27 سبتمبر 2024
|الموعد
|21:00 السعودية ومصر
|الملعب
|الأمير محمد بن فهد
|القنوات الناقلة
|SSC SPORT 1 HD
|SSC SPORT 1 SD
|المشاهدة عبر الإنترنت
|شاهد
|التعليق
|فهد العنزي
|محمد حسين
|جعفر الصليح