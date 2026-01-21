تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالقادسية
team-logoالاتحاد
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف القادسية، نظيره الاتحاد، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد.

الاتحاد صاحب المركز السادس يدخل المباراة وعينه على مواصلة تضييق الخناق على القادسية صاحب المركز الخامس فوقه مباشرة والفارق بينهما في الوقت الراهن 6 نقاط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 22 يناير 2026، على استاد الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
القادسية crest
القادسية
القادسية
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةفهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة القادسية ضد الاتحاد

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بريندان رودجرز

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيرجيو كونسيساو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج القادسية والاتحاد في المباريات الأخيرة

القادسية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
19/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين القادسية والاتحاد في المباريات الخمس الأخيرة

القادسية

آخر 5 مباريات

الاتحاد

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان
0