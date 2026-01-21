ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف القادسية، نظيره الاتحاد، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد.

الاتحاد صاحب المركز السادس يدخل المباراة وعينه على مواصلة تضييق الخناق على القادسية صاحب المركز الخامس فوقه مباشرة والفارق بينهما في الوقت الراهن 6 نقاط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 22 يناير 2026، على استاد الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية فهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة القادسية ضد الاتحاد التشكيل المتوقع البدلاء المدرب بريندان رودجرز التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيرجيو كونسيساو

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج القادسية والاتحاد في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين القادسية والاتحاد في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026