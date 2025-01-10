ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض الاتحاد الجولة 14 من الدوري السعودي وهو متصدر للمسابقة، لذلك ستمثل مباراته أمام الفيحاء أهمية كبرى في مشواره بدوري روشن للحفاظ على الصدارة.

وقد تمكن الاتحاد من استغلال التعثر الهلالي أمام الخليج ولم يفسح أي مجال في الجولة الماضية ففاز على الفتح بهدفين نظيفين لينتزع صدارة الترتيب من الزعيم حامل اللقب بفارق نقطتين ثم يزيد من روحه المعنوية بإقصاء الهلال نفسه من كأس الملك السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 11 يناير 2025 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة ل مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".