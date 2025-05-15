ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الهلال، ضيفًا ثقيلًا على الفتح ضمن مواجهات الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي 2024-2025.

يدخل الهلال، اللقاء متسلحًا بفوزه الكبير على العروبة في الجولة الماضية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات، بالرغم من تقلص فرص فوزه بلقب الدوري، سيتمسك بالأمل الأخير، وكي يؤكد وصافته للترتيب خلف الاتحاد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 16 مايو 2025 على ملعب نادي الفتح.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:55 بتوقيت السعودية ومصر.



ما القنوات الناقلة ل مباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".