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Al Hilal v Gwangju: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الهلال، ضيفًا ثقيلًا على الفتح ضمن مواجهات الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي 2024-2025.

يدخل الهلال، اللقاء متسلحًا بفوزه الكبير على العروبة في الجولة الماضية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات، بالرغم من تقلص فرص فوزه بلقب الدوري، سيتمسك بالأمل الأخير، وكي يؤكد وصافته للترتيب خلف الاتحاد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 16 مايو 2025 على ملعب نادي الفتح.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:55 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

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المباراة

الفتح - الهلال

التاريخ

الجمعة 16 مايو 2025

الموعد

18:55 السعودية ومصر

الملعب

نادي الفتح

القنوات الناقلة

SSC Extra 1 HD

SSC Extra 1 SD

المشاهدة عبر الإنترنت

شاهد

التعليق

مشاري القرني

راشد الدوسري

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