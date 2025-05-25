ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب المملكة أرينا، مباراة هامة وقوية تجمع بين الفتح والنصر لحساب مواجهات الجولة 34 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة قوية.
النصر يدخل المباراة بهدف تقديم عرض قوي يصالح أنصاره بعد موسم كارثي فشل خلاله الزعيم في التتويج بأي لقب أو حتى تحصيل مركز الوصافة في دوري روشن.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الإثنين 26 مايو 2025 على ملعب نادي الفتح.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تُنقل مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.
كيف تشاهد مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
المباراة
الفتح - النصر
التاريخ
الإثنين 26 مايو 2025
الموعد
21:00 السعودية ومصر
الملعب
ملعب نادي الفتح
القنوات الناقلة
SSC 5 HD
المشاهدة عبر الإنترنت
|شاهد
التعليق
مشاري القرني