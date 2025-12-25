ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يعود الأهليإلى مواجهاته المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ يحل ضيفًا على الفتح في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الأهلي يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة ويطمح للاقتراب أكثر فأكثر من المنافسة على الصدارة التي يحتلها النصر بـ27 نقطة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، على استاد ميدان تمويل الأولى.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية جعفر الصليح

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الفتح ضد الأهلي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جوزيه جوميز التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الفتح والأهلي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الفتح والأهلي في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026