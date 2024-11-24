ما القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والنصر في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستقبل الغرافة، نظيره النصر في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، على ملعب البيت.

النصر، يريد مواصلة الفوز ومزاحمة الهلال والأهلي على الصدارة، والتي يحتلاتها مناصفة برصيد 12 نقطة.. بينما يريد الغرافة صاحب المركز السادس بأربع نقاط مواصلة التقدم في جدول الترتيب.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والنصر في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الغرافة والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة الغرافة والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 25 نوفمبر 2024 على ملعب البيت.

وتنطلق صافرة البداية في تمام 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة الغرافة والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "TOD".

وداخل المملكة العربية السعودية، يمكن متابعة المباراة المرتقبة عن طريق الاشتراك في تطبيق "شاهد"

المباراة الغرافة - النصر التاريخ الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموعد 20:00 الإمارات، 19:00 السعودية الملعب البيت