ما القنوات الناقلة لمباراة العين ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة العين ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتأهب ملعب أودي فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين العين ويوفنتوس، ضمن مباريات الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

يوفنتوس يخوض البطولة بفعل تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بينما دخلها العين بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا 2024.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة العين ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة العين ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة العين ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الخميس 19 يونيو 2025، على ملعب أودي فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة العين ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN .

كيف تشاهد مباراة العين ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة العين ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة العين - يوفنتوس التاريخ الخميس 19 يونيو 2025 موعد المباراة 04:00 مصر والسعودية الملعب أودي فيلد