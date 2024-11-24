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Al-Ittihad v Al-Ahli Saudi: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستقبل العين، نظيره الأهلي في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، على ملعب هزاع بن زايد.

الأهلي، يريد مواصلة الفوز والانفراد بالصدارة، التي يحتلها مناصفة مع مواطنه الهلال برصيد 12 نقطة.. بينما يريد العين لملمة جراحه في الأسابيع الأخيرة.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة العين والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة العين والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 25 نوفمبر 2024 على ملعب هزاع بن زايد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام 17:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت الإمارات.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة العين والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "TOD".

وداخل المملكة العربية السعودية، يمكن متابعة المباراة المرتقبة عن طريق الاشتراك في تطبيق "شاهد"

المباراةالعين - الأهلي
التاريخالإثنين 25 نوفمبر 2024
الموعد18:00 الإمارات، 17:00 السعودية
الملعبهزاع بن زايد
القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1 AFCحسن العيدروس
الكأس 10أحمد الطيب
SSC Sport HDفهد العتيبي
قناة الرابعة 2محمد قيس
البث عبر الإنترنتTOD TV
شاهد (داخل السعودية)
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