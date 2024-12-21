ما القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن في كأس الخليج العربي 26 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن في كأس الخليج العربي 26 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تنطلق نسخة جديدة من كأس الخليج العربي باستضافة الكويت خليجي 26 في مناسبة منتظرة من كل المنتخبات والجماهير الخليجية والعربية بشكل عام.

تنطلق مباريات أسود الرافدين، المنتخب العراقي، في البطولة بمواجهة اليمن لحساب المجموعة الثانية من المسابقة.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن في خليجي 26 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة العراق واليمن في خليجي 26؟

موعد مباراة العراق واليمن في خليجي 26 هو يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة مساء بتوقيت السعودية، السادسة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن في خليجي 26؟

تذاع مباراة العراق واليمن في خليجي 26 عبر قنوات الكاس القطرية، الكويت الرياضية، أبو ظبي الرياضية، وSSC.

كيف تشاهد مباراة العراق واليمن في خليجي 26 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات كأس الخليج العربي 26 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد" أو متابعة تطبيق "شوووف" أو البث المباشر لقنوات الكويت الرياضية وتطبيق STC وSTARZPLAY.