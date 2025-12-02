ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين استاد 974، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي العراق والبحرين في الجولة الأولى من مجموعات كأس العرب 2025.

يطمح منتخب العراق لاستغلاله تأهله إلى الملحق العالمي في كأس العالم وتحقيق نتائج إيجابية في مونديال العرب.

أما البحرين، فقد وصل إلى البطولة بعد تجاوز جيبوتي في الملحق ويبحث عن أن يكون الحصان الأسود للبطولة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب 2025، هو الأربعاء 3 ديسمبر 2025،على استاد 974.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والعراق والبحرين.

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما ستذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة العراق والبحرين في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

تاريخ مواجهات العراق والبحرين الأخيرة

نتائج العراق والبحرين في المباريات الأخيرة

ترتيب العراق والبحرين في كأس العرب 2025