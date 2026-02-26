ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الشباب، نظيره الهلال، في مواجهة ضمن الجولة الرابعة والعشرين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب اس اتش جي أرينا.

الهلال يبحث عن العودة لسكة الانتصارات بعدما فقد الصدارة في الجولتين الماضيتين لصالح النصر وبات يحتل المركز الثالث في دوري روشن.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 27 فبراير 2026، على ملعب اس اتش جي ارينا

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية فهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الشباب ضد الهلال التشكيل المتوقع البدلاء المدرب نور الدين زكري التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الشباب والهلال في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الشباب والهلال في المباريات الأخيرة

ترتيب الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026