Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالشباب
team-logoالأهلي
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الشباب، نظيره الأهلي، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب اس اتش جي أرينا

الأهلي يدخل المباراة وهو في المركز الثالث وعينه على اللحاق بالهلال بعد أن وصلت المنافسة في دوري روشن إلى إثارة وندية مبهرة، بينما الشباب يطمح لتحسين مركزه الرابع عشر.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 13 فبراير 2026، على استاد اس اتش جي أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة وخمس وخمسين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة وخمس وخمسين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الشباب crest
الشباب
الشباب
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةفهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الشباب ضد الأهلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إيمانول ألجواسيل

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الشباب والأهلي في المباريات الأخيرة

الشباب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
0/5

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
0/5

تاريخ المواجهات بين الشباب والأهلي في المباريات الخمس الأخيرة

الشباب

آخر 5 مباريات

الأهلي

1

انتصار

2

تعادلان

2

انتصاران

7

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان
0