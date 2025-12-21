تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoالشارقة
team-logoالهلال
شاهد من أي مكان في العالم عبر
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة الشارقة والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الشارقة والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل الهلال السعودي ضيفًا على نظيره الشارقة الإماراتي على ملعب نادي الشارقة، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026.

ويدخل الهلال اللقاء بهدف مواصلة التصدر بينما يحتل الشارقة المركز السابع، برصيد 7 تقاط وبفارق 8 نقاط عن منافسه.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشارقة والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الشارقة والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الشارقة والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 هو يوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، على استاد نادي الشارقة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال آسيا النخبة - منطقة الغرب

ما القنوات الناقلة لمباراة الشارقة والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال آسيا النخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الشارقة والهلال في قمة الجولة الخامسة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق أحمد البلوشي، وكذلك الكأس 5 بتعليق خالد الحدي.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 2أحمد البلوشي
TOD TV
AlKass sixخالد الحدي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الشارقة والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الشارقة والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

نتائج الشارقة والهلال في المباريات الأخيرة

الشارقة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
16/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ الشارقة والهلال والشرطة الأخيرة

الشارقة

آخر مباراتان

الهلال

0

انتصار

1

تعادل

1

انتصار

3

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/2
سجل كلا الفريقين
2/2

ترتيب الشارقة والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026

0