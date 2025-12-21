ما القنوات الناقلة لمباراة الشارقة والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الهلال السعودي ضيفًا على نظيره الشارقة الإماراتي على ملعب نادي الشارقة، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026.

ويدخل الهلال اللقاء بهدف مواصلة التصدر بينما يحتل الشارقة المركز السابع، برصيد 7 تقاط وبفارق 8 نقاط عن منافسه.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشارقة والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الشارقة والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الشارقة والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 هو يوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، على استاد نادي الشارقة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشارقة والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال آسيا النخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الشارقة والهلال في قمة الجولة الخامسة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق أحمد البلوشي، وكذلك الكأس 5 بتعليق خالد الحدي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الشارقة والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الشارقة والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

نتائج الشارقة والهلال في المباريات الأخيرة

تاريخ الشارقة والهلال والشرطة الأخيرة

الشارقة آخر مباراتان الهلال 0 انتصار 1 تعادل 1 انتصار الشارقة 2 - 2 الهلال

الهلال 2 - 1 الشارقة 3 الأهداف المسجلة 4 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 2/2

ترتيب الشارقة والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026