ما القنوات الناقلة لمباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة السد والهلال في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تستمر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، بالثوب الجديد وسنكون على موعد مع مباراة قوية تجمع بين الهلال والسد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من البطولة.

تأتي تلك المباراة في ظل تصدر الهلال لمجموعة دوري أبطال آسيا 2024/2025 بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 12 نقطة من أربع مباريات.

ويحل الهلال ضيفا على السد على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة راغبًا في مواصلة التصدر وتقديم العروض الجيدة.

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وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة السد والهلال في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراه السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025 هو يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024 على ملعب جاسم بن حمد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "TOD".

وداخل المملكة العربية السعودية، يمكن متابعة المباراة المرتقبة عن طريق الاشتراك في تطبيق "شاهد"

المباراة السد - الهلال التاريخ الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 الموعد 20:00 الإمارات، 19:00 السعودية الملعب جاسم بن حمد