ما القنوات الناقلة لمباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الاتحاد السعودي ضيفًا على نظيره السد القطري على استاد جاسم بن حمد، ضمن مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل الاتحاد اللقاء بعدما حسم تأهله إلى ثمن النهائي، لكنه بحاجة إلى تحسين مركزه فقط، بينما يبحث السد عن حسم تأهله خاصة وهو يحتل المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 2 HD بتعليق حسن العيدروس، وعبر الكأس 5 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس.

التشكيل المتوقع لمباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

التشكيلات المحتملة السد ضد الاتحاد التشكيل المتوقع البدلاء المدرب روبرتو مانشيني التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيرجيو كونسيساو

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج السد والاتحاد في المباريات الأخيرة

ترتيب السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026