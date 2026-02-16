Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoالسد
team-logoالاتحاد
شاهد من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل الاتحاد السعودي ضيفًا على نظيره السد القطري على استاد جاسم بن حمد، ضمن مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل الاتحاد اللقاء بعدما حسم تأهله إلى ثمن النهائي، لكنه بحاجة إلى تحسين مركزه فقط، بينما يبحث السد عن حسم تأهله خاصة وهو يحتل المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال آسيا النخبة - منطقة الغرب

ما القنوات الناقلة لمباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 2 HD بتعليق حسن العيدروس، وعبر الكأس 5 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس. 

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 2 HDحسن العيدروس
TOD TV
AlKass five خليل البلوشي

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

التشكيلات المحتملة السد ضد الاتحاد

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • روبرتو مانشيني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيرجيو كونسيساو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج السد والاتحاد في المباريات الأخيرة

السد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

إعلان
0