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Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
دوري روشن السعودي
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الرياض v الهلالالقنوات الناقلةدوري روشن السعوديالرياضالهلال

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

مباراة هامة لحساب الجولة الثالثة في دوري روشن السعودي ستجمع كلًا من الرياض والهلال وذلك على ملعب "الأمير فيصل بن فهد".

يسعى الهلال لتحقيق العلامة الكاملة في مباراة يفترض أن تكون في المتناول في ظل حملته القوية للدفاع عن لقبه.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو السبت 14 سبتمبر 2024، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

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المباراةالرياض - الهلال
التاريخالسبت 14 سبتمبر 2024
الموعد21:00 السعودية ومصر
الملعبالأمير فيصل بن فهد
القنوات الناقلة

SSC SPORT 1 HD

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التعليقفارس عوض
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