ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف ملعب "الأمير فيصل بن فهد" مباراة الرياض والهلال في الجولة 23 من موسم 2023-2024 من بطولة دوري روشن السعودي.

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مباراة هامة في موسم الهلال، حيث يتطلع الزعيم لمواصلة مشواره المثالي في البطولة السعودية والتي لم يمن فيها إلى الآن بأي هزيمة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرياض والهلال في الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 8 مارس 2024 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة SSC Sports HD 1 بتعليق فهد العتيبي، بجانب SSC Sports HD 5 بتعليق راشد الدوسري.

كيف تشاهد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الرياض والهلال عبر تطبيق شاهد.

المباراة الرياض - الهلال التاريخ الجمعة 8 مارس 2024 الموعد 17:00 السعودية، 16:00 مصر الملعب الأمير فيصل بن فهد القنوات الناقلة التعليق فهد العتيبي

SHAHID



