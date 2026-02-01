Goal.com
مباشر
دوري روشن السعودي
team-logoالرياض
team-logoالنصر
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يحل النصر، ضيفًا على نظيره الرياض، في مواجهة هامة ضمن مواجهات الجولة 20 من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

النصر بدأ دوري روشن بصورة مثالية بعشر انتصارات على التوالي قبل التعادل أمام الاتفاق ثم خسارة 3 مباريات متتالية أبعدته عن الصدارة، لكن سرعان ما فاز في آخر 3 جولات ويسعى للاستمرار للعودة إلى التواجد في المركز الأول.

كما يبحث العالمي عن استغلال مواجهة الهلال والأهلي لقنص النقاط، إذ أي نتيجة في ديربي السعودية تصب في صالحه حال فاز على الرياض.

المباراة لن تكون سهلة، إذ كان الرياض أول من سجل في شباك العالمي هذا الموسم في دوري روشن، كما أنّه تعادل منذ جولتين أمام الهلال.

 السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

دوري روشن السعودي
الرياض crest
الرياض
الرياض
النصر crest
النصر
النصر

ما موعد مباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الإثنين 2 فبراير 2026، على استاد الملز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وسوف يتم إذاعة اللقاء عبر قناة ثمانية 2 بتعليق مشاري القرني.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةمشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الرياض ضد النصر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • D. Carreno

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جورج جيسوس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الرياض والنصر في المباريات الأخيرة

الرياض
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
5/5

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الرياض والنصر في المباريات الأخيرة

الرياض

آخر 5 مباريات

النصر

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

