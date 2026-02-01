ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل النصر، ضيفًا على نظيره الرياض، في مواجهة هامة ضمن مواجهات الجولة 20 من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

النصر بدأ دوري روشن بصورة مثالية بعشر انتصارات على التوالي قبل التعادل أمام الاتفاق ثم خسارة 3 مباريات متتالية أبعدته عن الصدارة، لكن سرعان ما فاز في آخر 3 جولات ويسعى للاستمرار للعودة إلى التواجد في المركز الأول.

كما يبحث العالمي عن استغلال مواجهة الهلال والأهلي لقنص النقاط، إذ أي نتيجة في ديربي السعودية تصب في صالحه حال فاز على الرياض.

المباراة لن تكون سهلة، إذ كان الرياض أول من سجل في شباك العالمي هذا الموسم في دوري روشن، كما أنّه تعادل منذ جولتين أمام الهلال.

السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الإثنين 2 فبراير 2026، على استاد الملز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وسوف يتم إذاعة اللقاء عبر قناة ثمانية 2 بتعليق مشاري القرني.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية مشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الرياض ضد النصر التشكيل المتوقع البدلاء المدرب D. Carreno التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جورج جيسوس

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الرياض والنصر في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الرياض والنصر في المباريات الأخيرة

ترتيب الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026