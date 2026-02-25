ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الرياض، نظيره الأهلي، في مواجهة ضمن الجولة الرابعة والعشرين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الأهلي يبحث عن مواصلة الانتصارات بعدما بات عنصرًا هامًا في صراع الصدارة مع الثنائي النصر والتعاون.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 26 فبراير 2026، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية -

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الرياض ضد الأهلي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب M. Dulac التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الرياض والأهلي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الرياض والأهلي في المباريات الأخيرة

ترتيب الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026