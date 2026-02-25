Goal.com
دوري روشن السعودي
team-logoالرياض
team-logoالأهلي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الرياض، نظيره الأهلي، في مواجهة ضمن الجولة الرابعة والعشرين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الأهلي يبحث عن مواصلة الانتصارات بعدما بات عنصرًا هامًا في صراع الصدارة مع الثنائي النصر والتعاون.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 26 فبراير 2026، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الرياض ضد الأهلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • M. Dulac

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الرياض والأهلي في المباريات الأخيرة

الرياض
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الرياض والأهلي في المباريات الأخيرة

الرياض

آخر 5 مباريات

الأهلي

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

