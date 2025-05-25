ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب الأمير فيصل بن فهد، مباراة قوية تجمع بين الرياض والأهلي لحساب مواجهات الجولة 34 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة قوية.
الأهلي يدخل المباراة بهدف تقديم عرض قوي يصالح أنصاره بعد الخسارة 3-1 من الاتفاق، رغم أنه صالحهم بالفعل باللقب الأغلى وهو دوري أبطال آسيا.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الإثنين 26 مايو 2025 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تُنقل مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.
كيف تشاهد مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
المباراة
الرياض - الأهلي
التاريخ
الإثنين 26 مايو 2025
الموعد
21:00 السعودية ومصر
الملعب
الأمير فيصل بن فهد
القنوات الناقلة
SSC Extra 1 HD
SSC Extra 1 SD
المشاهدة عبر الإنترنت
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التعليق
عيسى الحربين
حاتم بطيشة