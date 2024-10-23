ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الرياض نظيره الاتحاد ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الاتحاد يريد استمرار المنافسة مع الهلال على قمة الترتيب، وسيطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الرياض، للاستمرار في منافسة الموج الأزرق للوصول إلى قمة الترتيب..

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الخميس 24 أكتوبر 2024، على ملعب الأمير فيصل بن فهد

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".