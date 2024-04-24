ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

لحساب مباريات الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024، يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الرياض، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية

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الأهلي، بعد نجاحه في الفوز بالديربي على الاتحاد، سقط في فخ التعادل مع الوحدة، كما تأجلت مباراته مع الهلال السعودي بسبب مشاركة الأخير في دوري أبطال آسيا وتعديل موعد مباراته مع العين بسبب الطقس.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس 25 أبريل 2024 على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي والرياض على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة على قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق كلًا من رؤوف خليف وحمادة العنزي.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الأهلي والرياض عبر تطبيق شاهد.

المباراة الأهلي - الرياض التاريخ الخميس 25 أبريل 2024 الموعد 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية القنوات الناقلة SSC SPORT 1 HD البث عبر الإنترنت التعليق رؤوف خليف حمادة العنزي

SHAHID



