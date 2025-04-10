ما القنوات الناقلة لمباراة الرائد والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرائد والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، مباراة هامة وقوية تجمع بين الرائد والأهلي لحساب مواجهات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة نارية.

الفريقان يدخلان المباراة بأهداف مختلفة، بين سعي الراقي الأهلاوي للمواصلة في طريقه نحو المربع الذهابي وسط منافسة شرسة، ورغبة الرائد في الهروب من الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرائد والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الرائد والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الرائد والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 11 أبريل 2025 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الرائد والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الرائد والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يقوم حاتم بطيشة بالتعليق على المباراة عبر SSC EXTRA 1 HD بينما يعلق حماد العنزي على المواجهة عبر SSC EXTRA 1 SD.

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كيف تشاهد مباراة الرائد والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".