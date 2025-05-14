ما القنوات الناقلة لمباراة الرائد والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب مدينة الأمير الملك عبد الله الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد والفيحاء لحساب مواجهات الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة نارية.
الاتحاد يدخل المباراة بشعار الفوز ولا غيره، لتحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائنة منذ سنوات، بشكل رسمي.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرائد والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة الرائد والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الرائد والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 15 مايو 2025 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الرياضية.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة الرائد والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تُنقل مباراة الرائد والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.
كيف تشاهد مباراة الرائد والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
المباراة
الرائد - الاتحاد
التاريخ
الخميس 15 مايو 2025
الموعد
21:00 السعودية ومصر
الملعب
ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الرياضية
القنوات الناقلة
SSC 1 HD
SSC 1 SD
المشاهدة عبر الإنترنت
|شاهد
التعليق
عبدالله الحربي
خالد المديفر