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بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الخليج العملاق النصراوي في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على استاد الأمير محمد بن فهد.

حقق النصر نتيجة مخيبة للآمال بتعادله مع التعاون في الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي بهدف لمثله، ليواصل فريق المدرب ستيفانو بيولي التذبذب في النتائج..

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الثلاثاء 21 يناير 2025 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة إلا عشر دقائق مساء بتوقيت السعودية، الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الخليج والنصر على شاشتها.

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كيف تشاهد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

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المباراةالخليج - النصر
التاريخ

الثلاثاء 21 يناير 2025

الموعد17:50 السعودية، 16:50 مصر
الملعب

الأمير محمد بن فهد

القنوات الناقلةSSC Extra 1 HD
SSC Extra 1 SD
المشاهدة عبر الإنترنتشاهد
التعليقعبد الله الحربي
أحمد النفيسة
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