ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد الاتحاد لمواجهة مضيفه الخليج على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ويدخل النمور اللقاء وعينهم على تخطي هذه العقبة ودعم حظوظه في الحفاظ على بطولة الدوري هذا الموسم بعد أن فاز بلقب الموسم الماضي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

ما موعد مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 1 نوفمبر 2025، على ستاد الأمير محمد بن فهد. كأس خادم الحرمين الشريفين الاتحاد الاتحاد 29 نوفمبر 2025 12:30 الشباب الشباب ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة وخمس وثلاثين دقيقة بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية -

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

نتائج الخليج والاتحاد في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الخليج والاتحاد في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026