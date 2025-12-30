تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف الخلود، نظيره الهلال، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

الهلال يدخل المباراة راغبًا في مواصلة المنافسة على لقب دوري روشن السعودي في صراع قوي مع النصر المتوهج هذا الموسم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةعبدالله الحربي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الخلود ضد الهلال

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • D. Buckingham

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الخلود والهلال في المباريات الأخيرة

الخلود
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/14
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الخلود والهلال في المباريات الخمس الأخيرة

الخلود

آخر مباراتان

الهلال

0

انتصار

0

تعادل

2

انتصاران

3

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/2
سجل كلا الفريقين
2/2

ترتيب الخلود والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

0