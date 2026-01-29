Goal.com
دوري روشن السعودي
team-logoالخلود
team-logoالنصر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الخلود، نظيره النصر، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

النصر يدخل المباراة وعينه على مواصلة الفوز كي يقترب من الهلال ويشدد الخناق عليه في صراع محتدم على اللقب بينما يحتل الخلود المركز الثالث عشر ويسعى لمواصلة التقدم في جدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 30 يناير 2026، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةفهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الخلود ضد النصر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • D. Buckingham

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جورج جيسوس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الخلود والنصر في المباريات الأخيرة

الخلود
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين الخلود والنصر في المباريات الخمس الأخيرة

الخلود

آخر 3 مباريات

النصر

0

انتصار

1

تعادل

2

انتصاران

4

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/3
سجل كلا الفريقين
2/3

ترتيب الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

