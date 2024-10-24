تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Shabab v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
دوري روشن السعودي
team-logo
team-logo
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الخلود v النصرالقنوات الناقلةدوري روشن السعوديالخلودالنصر

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل النصر، ضيفًا ثقيلًا على الخلود ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن 2024-2025، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

ويدخل النصر المباراة بغرض الفوز ولاشيء سواه، للاستمرار في ملاحقة الاتحاد والهلال، على قمة الدوري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الجمعة 25 أكتوبر 2024، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة وخمس دقائق مساء بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

NEW SHAHID middle article strip 1920 * 300GOAL

كيف تشاهد مباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
اشترك الآن
المباراةالخلود - النصر
التاريخالجمعة 25 أكتوبر 2024
الموعد18:05 السعودية ومصر
الملعبمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة
القنوات الناقلة

SSC Extra 1 HD

SSC Extra 1 SD
المشاهدة عبر الإنترنتشاهد
التعليقفارس عوض
عائد العصيمي
إعلان