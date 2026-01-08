تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالخلود
team-logoالاتحاد
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف الخلود، نظيره الاتحاد، في مواجهة قوية للغاية ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

الاتحاد يدخل المباراة في المركز السادس وعينه على تحقيق انتصار يقربه من المراكز المتقدمة التي يشتعل فيها صراع الصدارة بين الهلال والنصر بالذات، بينما يطمح الخلود لتحقيق نتيجة مفاجئة وهو الذي يحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 9 يناير 2026، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الخلود crest
الخلود
الخلود
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةمشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الخلود ضد الاتحاد

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • D. Buckingham

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيرجيو كونسيساو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الخلود والاتحاد في المباريات الأخيرة

الخلود
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين الخلود والاتحاد في المباريات الخمس الأخيرة

الخلود

آخر 3 مباريات

الاتحاد

0

انتصار

0

تعادل

3

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/3
سجل كلا الفريقين
1/3

ترتيب الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

0