ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستهل الاتحاد مشواره في بطولة دوري روشن السعودي 2024-2025، بمواجهة قوية أمام الخلود على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في الجولة الأولى من المسابقة.

ويسعى الاتحاد لبداية الموسم بأفضل طريقة وهي الفوز بنقاط المباراة، وتقديم أداء جيد ليطمأن الجماهير بأن فريقهم سيكون قادرًا على المنافسة على اللقب هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو السبت 24 أغسطس 2024، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة وعشر دقائق مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

Shahid

كيف تشاهد مباراة الخلود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".