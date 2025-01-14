ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الأهلي ضيفاً على نظيره الخلود في مباراة هامة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

يسعى الراقي لتحسين مركزه ومحاولة المنافسة على المراكز المتقدمة بتجنب فقدان نقاط جديدة، خاصة وأن كبير جدة في المركز الخامس برصيد 26 بعد ما هُزم في 4 لقاءات وتعادل في 2 من أصل 14 مواجهة في الدوري السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الأربعاء 15 يناير 2025 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS، وتحديداً على قناة SSC Extra 1 HD.

GOAL

كيف تشاهد مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".